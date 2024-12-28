Італія

Нікола Залевські може змінити клуб цієї зими.

Півзахисник Роми Нікола Залевські може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного поляка зацікавлені два турецькі клуби — Фенербахче та Бешикташ.

Обидва клуби найближчим часом хочуть розпочати переговори з приводу можливого трансферу цієї зими.

Також наголошується, що контракт Миколи розрахований до літа 2025 року і Рома готова відпустити його взимку, щоби не втратити гроші.

Нинішнього сезону Залевські провів 15 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.