Француз підкреслив силу італійського гранда.
Тюрам, getty images
29 грудня 2024, 15:51
Нападник Інтера Маркус Тюрам висловився про результати своєї команди та вважає, що "нерадзуррі" майже не мають конкурентів у Європі.
"Я вважаю Інтер одним з найсильніших клубів Європи. Ми – страшна команда.
Не бачу команд, що сильніше за нас. У Лізі чемпіонів є 5-6 клубів, що виділяються на тлі інших, і ми один з них", – цитує Тюрама Eurofoot.
Цього сезону Маркюс Тюрам відіграв за Інтер 21 матч, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.