Італія

Француз підкреслив силу італійського гранда.

Нападник Інтера Маркус Тюрам висловився про результати своєї команди та вважає, що "нерадзуррі" майже не мають конкурентів у Європі.

"Я вважаю Інтер одним з найсильніших клубів Європи. Ми – страшна команда.

Не бачу команд, що сильніше за нас. У Лізі чемпіонів є 5-6 клубів, що виділяються на тлі інших, і ми один з них", – цитує Тюрама Eurofoot.

Цього сезону Маркюс Тюрам відіграв за Інтер 21 матч, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.