Італія

Сержіу Консейсан дав перший коментар після того, як очолив "россонері".

Португальський спеціаліст Сержіу Консейсан прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Мілана.

"Я гордий бути тут. Але емоції мають швидко пройти, тому що треба працювати. Серце має бути гарячим, а голова – холодною. Треба працювати на максимумі, щоб вигравати. Саме цього ми прагнемо. Ми представляємо великий клуб світового рівня, тому повинні бути на висоті.

Часу небагато, але це не виправдання. Немає іншого шляху, окрім сумлінної праці. Якщо у нас сильний менталітет, організація та якість, можемо багато чого досягти.

Слова – це слова. Я повинен демонструвати факти та результати. Усі мають багато працювати – не лише гравці, а й кожен у тренерському штабі. Ми тут, щоб працювати. Я обіцяю вболівальникам, що ми багато працюватимемо, щоб бути гідними цього великого клубу", — наводить слова Консейсана прес-служба клубу.

49-річний португалець до цього очолював Порту з 2017 року — за цей час він привів клуб до трьох чемпіонських титулів та двічі виходив у плей-оф Ліги чемпіонів.

Мілан після недовгого керівництва Паулу Фонсеки посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.