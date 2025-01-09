Італія

Відновлення українського хавбека продовжується.

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Маліновський продовжує процес відновлення після травми.

31-річний українець уже почав працювати з м'ячем на тренуваннях "грифонів", про що він сам повідомив у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, Руслан отримав перелом правої щиколотки у матчі п'ятого туру Серії А проти Венеції, після чого був змушений перенести операцію.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість матчів та віддав одну гольову передачу.