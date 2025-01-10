Італія

Португалець висловився про трофеї.

Вінгер Мілана Рафа Леау заявив, що мріє виграти Лігу чемпіонів. Це головна мета португальського футболіста.

"Є матчі, в яких ви мало що можете зробити, але я зрозумів, що футбол змінився і статистика означає більше, ніж продуктивність.

Я намагаюся стати агресивнішим перед воротами. Звичайно, я мрію про "Золотий м'яч", але для мене найголовніше – виграти великий трофей із командою. Моя перша мета – виграти Лігу чемпіонів.

Знаю, що для цього я маю робити різницю в кожному матчі. Відтепер усі вони будуть для нас як фінали, але немає нічого неможливого", — сказав Леау.

Інтер — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Італії