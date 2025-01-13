Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 20 туру італійської Серії А Монца на своєму полі здобула перемогу над Фіорентіною з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Патріка Куррії, а потім на 63 хвилині перевагу господарів поля подвоїв Даніель Мальдіні.

"Фіалки" змогли відповісти лише голом Лукаса Бельтрана, який на 74 хвилині реалізував пенальті.

Після 19 ігор Фіорентина набрала 32 очки і посідає шосте місце в турнірній таблиці Серії А, а у Монци, для якої це була лише друга перемога в сезоні, 13 балів та останній рядок.

Монца — Фіорентина 2:1

Голи: Куррія, 44, Мальдіні, 63 - Бельтран, 74 (пен).

Монца: Тураті — Іццо, Марі (Мартінс, 46), Карбоні — Бірінделлі, Бондо, Акпа-Акпро (Б'янко, 90), Перейра — Куррія — Мальдіні (Валоті, 90), Капрарі (Джурич, 58).

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 68) — Річардсон (Фолоруншо, 64), Адлі — Кольпані (Іконе, 68), Гудмундссон (Бельтран, 46), Соттіль (Куаме, 75) — Кін.

Попередження: Тураті, Перейра, Куррія, Бондо — Раньєрі.