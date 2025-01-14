Італія

Крім "старої синьйори" на футболіста претендують кілька клубів АПЛ.

Нападник ПСЖ Рандаль Коло-Муані невдовзі може стати гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони дуже близькі до усної домовленості щодо оренди 26-річного француза до кінця нинішнього сезону.

Також зазначається, що остаточна відповідь від гравця очікується найближчим часом, оскільки у нього є варіанти з кількома клубами АПЛ.

Раніше була інформація, що зацікавленість виявляють Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Коло-Муані провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.