Італія

Аргентинець продовжить кар'єру у Мексиці.

Вінгер Мілана Лука Ромеро продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Мексики у складі Крус Асуля. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сума трансферу 20-річного аргентинця становила близько 3,5 мільйонів євро. Контракт із гравцем буде розрахований до грудня 2029 року.

Нагадаємо, Лука став гравцем "россонері" влітку 2023 року. Другу половину кампанії він провів у складі Альмерії, а цього сезону виступав за Алавес, де відіграв вісім матчів.

Раніше повідомлялося, що Монако домовляється з Міланом щодо нападника.