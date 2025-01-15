Аргентинець продовжить кар'єру у Мексиці.
Лука Ромеро (праворуч), Getty Images
15 січня 2025, 20:21
Вінгер Мілана Лука Ромеро продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Мексики у складі Крус Асуля. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сума трансферу 20-річного аргентинця становила близько 3,5 мільйонів євро. Контракт із гравцем буде розрахований до грудня 2029 року.
Нагадаємо, Лука став гравцем "россонері" влітку 2023 року. Другу половину кампанії він провів у складі Альмерії, а цього сезону виступав за Алавес, де відіграв вісім матчів.
Раніше повідомлялося, що Монако домовляється з Міланом щодо нападника.