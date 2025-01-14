Італія

Француз обійшов Паоло Мальдіні.

Мілан у матчі 19 туру італійської Серії А в гостях обіграв Комо (2:1), а один із голів "россонері" забив захисник Тео Ернандес.

За інформацією Squawka, 27-річний француз вийшов на перше місце за кількістю забитих голів у складі Мілана у Серії А серед захисників.

Цей гол став 30 для Ернандеса у складі "росонері" у матчах італійського чемпіонату, завдяки чому він випередив Паоло Мальдіні, на рахунку якого 29 забитих м'ячів.

Ернандес виступає за Мілан з 2019 року — на його рахунку 236 матчів, 32 голи та 42 гольові передачі.

Після 19 ігор Мілан набрав 31 очко і посідає сьоме місце у Серії А.