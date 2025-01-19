Італія

Колишні підопічні Марко Бароні вдруге за сезон поступилися "новим".

У рамках 21-го туру італійської Серії А-2024/25 Верона приймала Лаціо на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Господарі поля нічим не зуміли відповісти на три результативних удари гостей, зазнавши розгромної поразки. У підсумку, Верона з 19-ма очками залишилася на 18-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії, тоді як Лаціо з 39-ма заліковими балами повернувся на четверту.

Верона — Лаціо 0:3

Голи: Жиго, 2, Діа, 21, Дзакканьї, 58

Верона: Монтіпо — Давідович (Роша Лівраменто, 46), Коппола, Гіларді — Чачуа (Фараоні, 73), Сердар, Дуда, Брадарич — Суслов (Кастанос, 65) — Тенгстедт (Лазович, 65), Сарр (Белаян, 73)

Лаціо: Проведель — Хісай, Жиго (Романьйолі, 67), Хіла, Тавареш (Пеллегріні, 73) — Гендузі, Ровелла (Кастровіллі, 84) — Ісаксен (Педро, 67), Діа, Дзакканьї (Деле-Баширу, 67) — Кастельянос

Попередження: Давідович, Коппола, Брадарич, Гіларді, Дуда — Жиго, Тавареш

Вилучення: Дуда, 90 (друге попередження)