Італія

Нападник продовжить кар'єру у команді Маліновського.

Івуарійський нападник Максвелл Корне перейшов із Вест Гема до Дженоа на правах оренди до кінця сезону, інформує офіційний сайт "грифонів".

Корне має контракт із "молотобійцями" до літа 2027 року.

Першу половину кампанії 28-річний вінгер провів у Саутгемптоні на правах оренди. Цього сезону 27-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Дженоа посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялось, що Вест Гем запропонував Астон Віллі 57 мільйонів фунтів за Дурана.