Італія

На бразильського фулбека більше не розраховують в Турині.

Напередодні з'явилася інформація про те, що туринський Ювентус виставив на трансфер свого капітана та універсального захисника Даніло, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 33-річний фулбек вирішив повернутися до Бразилії, незважаючи на минулу інформацію щодо потенційного переходу до Наполі.

За інформацією джерела, у боротьбі за підписання Даніло лідирує Фламенго. Також зазначається, що Сантос зробив свою пропозицію досвідченому футболісту.

У поточному сезоні Даніло провів за Ювентус 809 хвилин у 16 матчах, в яких він відзначився одним асистом.