Італія

Швидкісний виконавець може перебратися до Італії.

Наполі контактував із Боруссією Дортмунд щодо лівого вінгера Каріма Адеємі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Болонья — Боруссія Дортмунд 2:1 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Чинний лідер Серії А продовжує шукати заміну Хвічі Кварацхелії, який нещодавно залишив Неаполь заради ПСЖ. Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відхилив покращену пропозицію "адзуррі" щодо Алехандро Гарначо.

Переговори між сторонами тривають, тоді як Челсі також розглядає можливість долучення до боротьби за придбання 20-річного аргентинця. Контракт лівого вінгера з МЮ розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.

На тлі невдач із Гарначо Наполі звернув увагу на 23-річного німця Адеємі. За даними Романо, Боруссія Дортмунд відкрита до відходу Каріма взимку. Його угода з "чорно-жовтими" втрачає чинність наприкінці червня 2027 року. Порталом transfermarkt Адеємі оцінюється нижче за Гарначо — у 35 млн євро.

На рахунку німця п'ять голів і п'ять асистів у 13 матчах всіх турнірів поточної кампанії. Нападник представляє дортмундців із літа 2022 року.

Нагадаємо, Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення Нурі Шахіна з посади головного тренера після чотирьох поспіль поразок. За тиждень, 29 січня, клуб Бундесліги прийматиме Шахтар у заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.