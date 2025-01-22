Італія

Досвідчений захисник залишить Ювентус цієї зими.

Напередодні з'явилася інформація про те, що капітан та універсальний захисник Ювентуса Даніло вирішив продовжити кар'єру на Батьківщині, незважаючи на існуючу в ньому зацікавленість збоку клубів італійської Серії А.

Серед головних претендентів на 33-річного бразильця називалися Фламенго і Сантос, і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, представники першого клубу наразі вважаються фаворитами у боротьбі за досвідченого гравця.

Зазначається, що у Фламенго впевнені, що їм вдастся підписати Даніло вже наступного тижня.

У поточному сезоні Даніло провів за Ювентус 809 хвилин у 16 матчах, в яких він відзначився одним асистом.