Італія

Українець згадав жахливу травму в матчі з Венецією.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський розповів про своє відновлення після перелому ноги в інтерв'ю Il Secolo XIX.

"Пам'ятаю паніку, а не біль. Коли бачиш гомілкостоп у такому стані, психологічно це важко. Але я точно не з тих, хто здається. І в голові у мене тільки величезне бажання знову грати. Я хотів би забити гол і віддати гольову передачу, але найголовніше, щоб команда виграла. Я мрію зіграти матч-відповідь і закінчити його без жодних фізичних проблем. Тому що це буде банально, але я зрозумів одну річ, що здоров'я — це найголовніше.

Це була не травма, а нещасний випадок. Такий, який трапляється, коли йдеш вулицею, можливо, перечепишся через вибоїну. Вибоїна. Потім, звичайно, я пам'ятаю тишу, яка раптово запала на стадіоні. Я був прямо під трибуною Венеції, і вони одразу зрозуміли, що сталося.

Пам'ятаю відчуття паніки, відчуття, що все закінчилося, дивлячись на щиколотку, яка була в такому стані... Я не пам'ятаю особливого болю, лише невеликий дискомфорт. Але відчуття паніки, воно було. Коли бачиш таке, це психологічно важко прийняти", — розповів Маліновський.

Нагадаємо, Руслан отримав перелом правої щиколотки у матчі п'ятого туру Серії А проти Венеції, після чого був змушений перенести операцію.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість матчів та віддав одну гольову передачу.