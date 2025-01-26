Італія

У контракті аргентинця був спеціальний пункт про продовження угоди.

Контракт нападника Роми Пауло Дібали з римським клубом автоматично продовжено до червня 2026 року.

Про це повідомив спортивний директор клубу Флоран Гісольфі.

"Можемо офіційно заявити, що продовження здійснилося. Ми дуже щасливі, тому що він важлива фігура для клубу та наших уболівальників", – сказав Гісольфі.

Пункт про відступних у контракті аргентинця діятиме з 1 до 31 липня 2025 року. Їхня сума складе 12 млн євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Пауло Дібалу було визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками грудня.