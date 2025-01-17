Італія

В останньому місяці минулого року гравець Роми відзначився трьома голами та одним асистом.

Нападника Роми Пауло Дібалу було визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 31-річний аргентинець випередив Ніколо Бареллу, Шарля Де Кетеларе, Дана Ндоє, Тіджані Рейндерса та Ніколо Ровеллу.

Минулого місяця Дібала провів п'ять матчів, у яких забив три голи та віддав одну гольову передачу.

Після 20 турів Рома набрала 24 очки та посідає десяте місце у Серії А. Свій наступний матч "вовки", у складі яких виступає українець Артем Довбик, проведуть сьогодні проти Дженоа. Початок о 21:45 за Києвом.