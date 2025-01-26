Україна

Футболіст підбив підсумки спарингу з Олімпією.

Захисник криворізького Кривбасу Олександр Романчук висловився про перший контрольний матч на іспанських зимових зборах проти словенської Олімпії — 1:0.

"Дуже приємно перемогти, ще й у першому поєдинку року. Адже це було важливо для нашого психологічного стану. Всі хлопці зіграли майже по 45 хвилин, тому всі відчули ігровий темп. Продовжуємо далі на позитивних емоціях, адже, як-то кажуть, як почнеш рік, так його і закінчиш.

Перший тиждень в нас були великі навантаження. Десь, певно, на фоні цієї втоми робиш на полі певні помилки. Проте для перших ігор — це нормально.

Я б не сказав, що не було зіграності, адже ми разом тренуємось та звикли один до одного. Склад був міксований: як перший тайм, так і другий. Тренерський штаб пробував різні звʼязки", — сказав Романчук.

Нагадаємо, ЛНЗ придбав у Кривбасу Драмбаєва.