Італія

Найближчим часом гравець Челсі має пройти медогляд у Турині.

Універсальний захисник Челсі Ренату Вейга невдовзі стане гравцем Ювентуса, передає журналіст Фабріціо Романо.

Наполі — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд матчу 25.01.2025

Повідомляється, що 21-річний португалець уже вирушив до Турина. У понеділок, 27 січня, сторони мають підписати орендну угоду, розраховану до кінця сезону-2024/25.

Вейга перебрався до Челсі влітку 2024 року, коли Базель отримав за нього 14 млн євро. Його контракт із "синіми" розраховано до липня 2031-го (з опцією продовження ще на рік).

У ході поточної кампанії гравець взяв участь у 18 матчах всіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом.