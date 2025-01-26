Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 26 січня 2025 року.

Рома в рамках 22-го туру Серії А-2024/25 впоралася з Удінезе на Стадіо Фріулі.

"Б'янконері" мали перевагу в один гол за підсумками першого тайму, але в другій половині зустрічі "джаллороссі" двічі реалізували пенальті, здобувши вольову перемогу, яка дозволила їм перервати 18-матчеву безвиграшну виїзну серію.

Удінезе йде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Рома — дев'ята.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Рома в рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25:

Удінезе — Рома 1:2

Голи: Лукка, 38 — Пеллегріні, 50 (пен.) Довбик, 64 (пен.)

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Туре (Кабаселе, 7) — Модешту (Санчес, 78), Ловрич (Еккеленкамп, 66), Карлстрем (Атта, 66), Паєро (Пафунді, 77), Земура — Товен, Лукка

Рома: Свілар — Челік (Шомуродов, 46), Манчіні, Ндіка — Ренсх (Залевські, 70), Пізіллі, Коне, Пеллегріні (Крістанте, 81), Анхеліньйо — Бальданці (Ель Шаараві, 58) — Довбик (Дібала, 81)

Попередження: Карлстрем, Атта — Челік, Пеллегріні