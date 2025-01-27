Італія

Український футболіст відзначився голом з пенальті.

Форвард Роми Артем Довбик прокоментував перемогу над Удінезе (2:1) у матчі Серії А, де він відзначився з пенальті. Ще один пенальті реалізував його партнер Лоренцо Пеллегріні, але до того, як забив Довбик.

Українець зізнався, що зміна виконавця пенальті була направлена на те, щоб заплутати голкіпера Удінезе.

"Це був наш план, бо ми хотіли трохи зашкодити воротареві. План спрацював просто ідеально, тому я щасливий. Для нас сьогодні це три дуже важливі очки. Я намагаюся допомагати своїй команді, а Рома продовжує йти вперед", — сказав Довбик.

Удінезе — Рома 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А