Італія

У Ювентусі кар’єра гравця так і не пішла.

Свого часу влітку 2018 року каталонська Барселона заплатила за бразильського центрального півзахисника Артура Мело 31 млн євро Греміо, і ще більше цей гравець коштував туринському Ювентусу вже за два роки потому — аж 80,6 млн євро.

Проте в жодному з цих європейських грандів нині вже 28-річний виконавець так і не заграв, як і невдалою можна вважати його відносно нещодавню оренду до англійського Ліверпуля.

Лише під час поїздки до Фіорентини впродовж минулого сезону футболіст зміг знову дати про себе знати, але із 48 матчами в активі (2 голи + 4 асисти) повернувся до Юве й виявився непотрібним Тіаго Мотті.

У підсумку в цьому сезоні Артур ще так і не зміг зіграти, тож цієї зими постало питання доцільності його трансферу.

Серед претендентів були севільський Бетіс та англійський Евертон, але нещодавно до перегонів долучився й бразильський Сантос, у якого тепер є дуже вагомий аргумент — підписання контракту з нападником Неймаром.