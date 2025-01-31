Італія

Стадіо Енніо Тардіні спостерігав за поразкою своєї команди.

У рамках 23-го туру італійської Серії А Парма приймала на своєму полі Лечче.

Незважаючи на те, що господарям вдалося повести в рахунку завдяки реалізованому пенальті Валері, у підсумку Лечче забив тричі та здобув звитягу з рахунком 3:1.

Головними героями цього протистояння стали Нікола Крстович та Сантьяго П'єротті: перший оформив 1+2, а другий оформив дубль.

Парма - Лечче 1:3

Голи: Валері, 34 (пен) - Крстович, 36, П'єротті, 63, 90+3

Парма: Судзукі — Леоні, Вольякко, Валенті (Ейно, 69), Валері — Кейта (Алмквіст, 69), Зом — Канчельєрі (Ондрейка, 75), Хаж Мохамед (Камара, 46), Міхейле (Бонні, 45) — Джурич

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Гельгасон, Рамадані (Кулібалі, 56), П'єрре — П'єротті, Крстович, Карлссон (Моренте, 57)

Попередження: Камара — Рамадані, Карлссон