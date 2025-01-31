Стадіо Енніо Тардіні спостерігав за поразкою своєї команди.
Парма - Лечче, getty images
31 січня 2025, 23:54
У рамках 23-го туру італійської Серії А Парма приймала на своєму полі Лечче.
Незважаючи на те, що господарям вдалося повести в рахунку завдяки реалізованому пенальті Валері, у підсумку Лечче забив тричі та здобув звитягу з рахунком 3:1.
Головними героями цього протистояння стали Нікола Крстович та Сантьяго П'єротті: перший оформив 1+2, а другий оформив дубль.
Парма - Лечче 1:3
Голи: Валері, 34 (пен) - Крстович, 36, П'єротті, 63, 90+3
Парма: Судзукі — Леоні, Вольякко, Валенті (Ейно, 69), Валері — Кейта (Алмквіст, 69), Зом — Канчельєрі (Ондрейка, 75), Хаж Мохамед (Камара, 46), Міхейле (Бонні, 45) — Джурич
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Гельгасон, Рамадані (Кулібалі, 56), П'єрре — П'єротті, Крстович, Карлссон (Моренте, 57)
Попередження: Камара — Рамадані, Карлссон