Угода розрахована до 30 червня 2029 року.
Сантьяго Хіменес, ФК Мілан
03 лютого 2025, 18:40
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Феєнорда Сантьяго Хіменесом.
Контракт 23-річного мексиканця із "россонері" розрахований до 30 червня 2029 року. У новій команді він виступатиме під сьомим номером.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила понад 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Нинішнього сезону Хіменес провів 19 матчів, у яких забив 16 голів та віддав три результативні передачі.
Після 22 турів Мілан набрав 35 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.