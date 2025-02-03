Італія

Угода розрахована до 30 червня 2029 року.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Феєнорда Сантьяго Хіменесом.

Контракт 23-річного мексиканця із "россонері" розрахований до 30 червня 2029 року. У новій команді він виступатиме під сьомим номером.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила понад 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Нинішнього сезону Хіменес провів 19 матчів, у яких забив 16 голів та віддав три результативні передачі.

Після 22 турів Мілан набрав 35 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А.