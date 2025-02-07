Італія

Гучна заява від легенди італійського футболу.

Колишній гравець Мілана Антоніо Кассано прокоментував перехід Жоау Феліша до лав "россонері" на правах оренди.

"Мене найбільше захоплює, що змусить нас насолоджуватися грою, це Жоау Феліш. Він мені дуже подобається. Коли він пішов з Бенфіки, я подумав, що сума була завищена, але коли я бачу його гру, як він рухається, як він вміє робити комбінації. Але він не завжди стабільний, але він не завжди стабільний, але кайфую.

Для мене це потенційний топ-3 у світі на лівому фланзі після Вінісіуса та Родріго. Жоау Феліш мене дуже захоплює. Моє враження від цього гравця таке, що він ще має знайти правильного тренера, який дозволить йому робити трохи те, що хоче. Якщо він знайде правильну алхімію з тренером, це буде справді круто", — цитує Кассано ТМW.

У поточному сезоні Жоау провів за Челсі 947 хвилин у 20 матчах, в яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.

Контракт португальця з лондонцями спливає влітку 2030 року.