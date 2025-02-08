Італія

Керманич Комо прокоментував поразку від Ювентуса.

Комо напередодні в рамках 24 туру італійської Серії A на власному полі поступився туринському Ювентусу.

Комо — Ювентус 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Ларіджані" Сеск Фабрегас прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений грою команди, але ми пропустили після дуже дивного пенальті. У той час як Гатті до цього у власному штрафному зіграв рукою по м’ячу, але арбітр не побачив фол у боротьбі проти Дувікаса. У підсумку ми програли і залишились, як дурні, із нулем очок.

Я в жодному разі не нападаю на італійський футбол, тому що такі речі трапляються і в Європі також, але я захищаю Комо, клуб і місто. Ми просимо трохи справедливості. Сьогодні я не буду мовчати, тому що подібне вже траплялось багато разів у січні.

Проти Лаціо Жиго жорстко вдарив Ніко Паса, і я не кажу, що там була червона, але я втратив гравця на три гри і навіть не отримую за це свистка арбітра чи бодай жовтої картки. Проти Мілана — дуже чіткий фол в центрі поля, і нічого, кутовий і 1:1. Проти Удінезе — Гольданіга не торкнувся гравця, друга жовта і вилучення.

Із Лукою Пеллегріні сталось протилежне після фолу на Діао. Такі речі траплялись у багатьох матчах. Я не говорю за себе, я захищаю Комо, клуб і місто. Досить. Я не звинувачую арбітра сьогодні, це нормально, що він цього не побачив, але коли справа дійде до VAR — так, у мене є до них питання.

Питання щодо того, як гра трактується гра з одного боку і з іншого. Або ви завжди призначайте такі пенальті, або не призначайте ніколи. Ми вимагаємо справедливості.

Я задоволений виступом команди, ми не заслуговували на поразку, зігравши щонайменше 60 хвилин на високому рівні. Команда також грамотно керувала своєю перевагою, чого ми не робили проти Аталанти та Мілана, тому в цьому ми покращились. Але є речі, із якими ви не можете боротись", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Комо проведе в гостях у Фіорентини.