Італія

Трансферні чутки підтвердились.

Спортивний директор Венеції Філіппо Антонеллі прокоментував чутки про зацікавленість клубу Серії А у послугах нападаючих Романа Яремчука та Ельдора Шомуродова.

"Яремчук та Шомуродов були нашими цілями, ми знайшли угоду з їхніми клубами. Ми домовилися про перехід Яремчука на початку січня, а про трансфер Шомуродова – приблизно у 20 числах.

На жаль, потім відбулися матчі, де вони забили важливі та вирішальні голи, тому ситуація з їхніми трансферами змінилася", — наводить слова Антонеллі Tuttoveneziasport.

Нинішнього сезону Яремчук провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі. На рахунку Шомуродова 19 ігор, три забиті м'ячі та один асист.

Після 23 турів Венеція набрала 16 очок і посідає передостаннє, 19 місце у Серії А.