Італія

34-річний італієць продовжує пошуки нової команди.

Нападник Дженоа Маріо Балотеллі може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного італійця зацікавлена ​​Венеція, яка продовжує пошуки варіантів посилення атаки, щоб поборотися за місце в Серії А.

Раніше була інформація, що спортивний директор "грифонів" підтвердив наміри клубу та Маріо розійтися.

Нагадаємо, Балотеллі приєднався до Дженоа наприкінці жовтня, після чого провів шість матчів, відігравши 56 хвилин.

Після 23 турів Венеція, яка раніше цікавилася українцем Романом Яремчуком, посідає 19 місце у Серії А.