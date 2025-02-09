Україна

До вашої уваги текстова трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 9 лютого, розпочавшись о 14:30.

Донецький Шахтар 9 лютого проведе спаринг у рамках зимових зборів у Туреччині.

Суперником "гірників" в контрольному матчі стане представник Молдови — Зімбру з міста Кишинів. Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Зімбру

Першу гру в Туреччині проти загребського Динамо команда Маріно Пушича завершила внічию 2:2, у другій обіграла ЦСКА Софія (1:0), а в третій — Лудогорець (4:0).