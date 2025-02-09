Англія

Football.ua розповідає про найкращих футболістів, які сьогодні підкорювали АПЛ в 90-х.

У цьому відео ми розповімо про найкращих футболістів десятиліття, які змінили історію англійської Прем'єр-ліги. Ви дізнаєтесь, хто увійшов до складу нашої ідеальної 11-ки 90-х та чому саме ці гравці стали іконами футболу.

Не забувайте підписуватись на наш канал у YouTube і тиснути дзвіночок. Ми будемо дуже раді бачити вас серед наших активних глядачів!

Усі наші цікаві відео на футбольну тематику доступні за цим посиланням.