Італія

Голкіпер висловився про другий матч 1/16 ЛЧ.

Голкіпер Мілана Майк Меньян розповів про ціль команди на матч-відповідь стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

"У вівторок проти Феєнорда ми повинні продемонструвати рішучість, якої у нас не було в Нідерландах. Ми граємо вдома, ми повинні викладатися на полі, тому що ми повинні перемагати.

Консейсан? З тренером хороші стосунки. Він не просив мене робити більше", – сказав Меньян.

Нагадаємо, ПСЖ серйозно налаштований підписати Меньяна.