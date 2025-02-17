Українець може вийти на поле вперше за майже п'ять місяців.
Руслан Маліновський, Getty Images
17 лютого 2025, 14:20
Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський повернувся до заявки Дженоа, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Сьогодні, 17 лютого, "россоблу" прийматимуть Венецію в рамках 25-го туру чемпіонату Італії-2024/25. Початок матчу заплановано на 21:45 за Києвом.
Зазначимо, що саме в поєдинку з Венецією в першому колі (21.09.2024) поточної кампанії Серії А 31-річний українець і зазнав жахливої травми, через яку з того моменту не виходив на поле.
Зараз на рахунку Маліновського один асист у шести зустрічах усіх турнірів сезону-2024/25.