Італія

Українець може вийти на поле вперше за майже п'ять місяців.

Атакувальний півзахисник Руслан Маліновський повернувся до заявки Дженоа, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Сьогодні, 17 лютого, "россоблу" прийматимуть Венецію в рамках 25-го туру чемпіонату Італії-2024/25. Початок матчу заплановано на 21:45 за Києвом.

Зазначимо, що саме в поєдинку з Венецією в першому колі (21.09.2024) поточної кампанії Серії А 31-річний українець і зазнав жахливої травми, через яку з того моменту не виходив на поле.

Зараз на рахунку Маліновського один асист у шести зустрічах усіх турнірів сезону-2024/25.