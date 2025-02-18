Італія

Голкіпер стане повноцінним гравцем Юве.

Воротар Монци Мікеле ді Грегоріо залишиться в Ювентусі, повідомляє Football Italia.

За даними джерела, туринський клуб прийняв рішення викупити контракт орендованого голкіпера. Монца отримає за ді Грегоріо 13,5 млн євро плюс два млн євро як бонуси.

Контракт воротаря буде розраховано до кінця червня 2029 року.

В цьому сезоні футболіст провів 29 матчів, 13 із яких "на нуль". Його визнали найкращим голкіпером Серії А за підсумками минулої кампанії.