Італія

Юристи не змогли довести провину аргентинського форварда.

Нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса не буде покарано за свої можливі дії після матчу італійської Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше була інформація, що 27-річний аргентинець промовив богохульство після гри з Ювентусом (0:1), за що загрожує покарання у вигляді дискваліфікації.

За інформацією джерела, юристи не змогли знайти аудіозапис, за допомогою якого було б доведено провину футболіста. Без неї неможливо довести, що Лаутаро сказав "бог" (dio) замість "дядько" (zio).

Також зазначимо, що раніше подібної дискваліфікації уникнув півзахисник Роми Браян Крістанте.

Цього сезону Мартінес провів 34 матчі, в яких забив 15 голів та віддав шість гольових передач.

Після 25 турів Інтер набрав 54 очки і посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Наполі на два бали.