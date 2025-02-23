Італієць вдався до філософії після несподіваної поразки аутсайдеру.
Антоніо Конте, Getty Images
23 лютого 2025, 19:02
Антоніо Конте, головний тренер Наполі, прокоментував поразку Комо в матчі Серії А.
"Ми повинні заробляти свій хліб важкою працею щодня: варто нам хоч трохи зменшити темп – і ось що відбувається. Але хлопці тут ні до чого: я тренер, і, мабуть, не помітив цього спаду.
Немає жодних гарантій, що ми витримаємо до кінця сезону: поразка має нас обпекти, і ми маємо негайно перевернути сторінку. Досі наш шлях був видатним, але чим вище піднімаєшся, тим сильніший вітер..." – сказав Конте.
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