Італія

Італієць вдався до філософії після несподіваної поразки аутсайдеру.

Антоніо Конте, головний тренер Наполі, прокоментував поразку Комо в матчі Серії А.

"Ми повинні заробляти свій хліб важкою працею щодня: варто нам хоч трохи зменшити темп – і ось що відбувається. Але хлопці тут ні до чого: я тренер, і, мабуть, не помітив цього спаду.

Немає жодних гарантій, що ми витримаємо до кінця сезону: поразка має нас обпекти, і ми маємо негайно перевернути сторінку. Досі наш шлях був видатним, але чим вище піднімаєшся, тим сильніший вітер..." – сказав Конте.

Звіт про матч Комо — Наполі читайте на Football.ua.