Італія

Юве втратить багато грошей.

Спортивний директор туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі висловися про виліт "зебр" з Ліги чемпіонів. Його слова наводить Football Italia.

"Ми розчаровані та злі як з економічних, так і з іміджевих причин, тому що ми хотіли пройти далі в Лізі чемпіонів.

Ми багато чого змінили в цьому сезоні, знизили витрати на зарплати та середній вік складу. Ми усвідомлюємо, що в процесі можуть бути і злети, і падіння, потрібно залишатися єдиними та слідувати своєму шляху.

Потрапляння в топ-4 надзвичайно важливе для нас і з економічних, і зі спортивних причин", — сказав Джунтолі.