Італія

Швед — про статус Мілана в Європі.

Радник президента Мілана Златан Ібрагімович заявив, що "россонері" найвідомішим італійський клуб.

"Мілан — найзнаменитіший клуб Італії. Ми представляємо італійський футбол у всьому світі. ДНК, менталітет, статус. Цифри говорять самі за себе. Усі говорять про нас. А якщо говорять про нас, то ми робимо щось велике.

Нова ментальність. Наш менеджмент молодий, інтернаціональний. Люди з різними поглядами, різними амбіціями. Тут є голод до перемог. І це приголомшливо.

Ми не боїмося. Це наша сила. Ми робимо те, у що віримо. Без страху, без обмежень по-своєму. Ми не дивимось на інших. Ми йдемо вперед, завжди. Яку б стіну не зустріли на шляху? Ми її проб'ємо", – сказав Ібрагімович.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович долучився до вирішення конфлікту поміж Калабрією та Консейсаном.