Італія

Римляни здобули переконливу перемогу в Серії А.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі дав коментар після поєдинку проти Роми.

"Я попросив команду поставитися до цієї гри серйозно. Хлопці розуміли, наскільки важливою є ця гра. Вони викладалися на 100% щохвилини і боролися. Ця команда мала багато проблем на початку. Вони змінили трьох тренерів, це був непростий процес.

Але зараз ситуація змінилася. Хлопці доводять, що вони сильні. Мене тішить те, що гравці здатні повернути вболівальників на стадіон своєю грою. Вони мають пишатися своєю командою!

Мій секрет? Я не знаю. Я завжди намагаюся знайти правильний підхід до команди. Якщо я зможу це зробити, я знаю, що вони дадуть мені більше на полі. Для мене найголовніше, щоби гравці віддавалися на полі повністю. Якщо вони викладуться на 100%, то результати прийдуть самі собою" — сказав Раньєрі.

Звіт про матч Рома — Монца читайте на Football.ua.