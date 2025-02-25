Італія

Українець пропустив останні матчі "вовків" через пошкодження.

Нападник Роми Артем Довбик може встигнути відновитись до найближчого матчу італійської Серії А проти Комо. Про це повідомляє Il Romanista.

За інформацією джерела, наразі 27-річний українець тренується за індивідуальною програмою і поки що немає впевненості, що він зможе повернутися на поле у ​​матчі, який пройде 2 березня.

Нагадаємо, через м'язову травму Артем пропустив останні матчі "вовків" проти Порту (3:2) та Монци (4:0).

Цього сезону Довбик провів 33 матчі, в яких забив 13 голів та віддав чотири асисти.

Після 26 турів Рома набрала 40 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці італійської Серії А.