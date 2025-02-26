Італія

Центрбек збірної Італії U-19 отримав новий контракт із клубом.

Парма на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці зі своїм талановитим центральним захисником Джованні Леоні.

18-річний італієць підписав із "жовто-синіми" новий довгостроковий контракт, який розраховано до літа 2029 року.

"Я був у Пармі кілька місяців, але я вже відчуваю, що це мій дім. Мені дуже подобається місто, і наші вболівальники — просто чудові.

Я відчув великі емоції в день мого дебюту в Серії А, і я переконаний, що цей клуб є найкращим для того, щоб мати змогу рости та вдосконалювати роботу, яку я роблю з командою щодня. Дякую президенту Парми та всьому клубу за надану мені можливість", — цитує слова молодого центрбека пресслужба Парми.

Нагадаємо, Джованні Леоні перейшов до Парми з Сампдорії влітку 2024 року за 5 мільйонів євро.

У поточному сезоні юний захисник провів 491 хвилину в семи матчах Серії А, в яких він відзначився одним забитим м'ячем.