Центрбек збірної Італії U-19 отримав новий контракт із клубом.
Джованні Леоні, Getty images
26 лютого 2025, 19:59
Парма на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці зі своїм талановитим центральним захисником Джованні Леоні.
18-річний італієць підписав із "жовто-синіми" новий довгостроковий контракт, який розраховано до літа 2029 року.
"Я був у Пармі кілька місяців, але я вже відчуваю, що це мій дім. Мені дуже подобається місто, і наші вболівальники — просто чудові.
Я відчув великі емоції в день мого дебюту в Серії А, і я переконаний, що цей клуб є найкращим для того, щоб мати змогу рости та вдосконалювати роботу, яку я роблю з командою щодня. Дякую президенту Парми та всьому клубу за надану мені можливість", — цитує слова молодого центрбека пресслужба Парми.
Нагадаємо, Джованні Леоні перейшов до Парми з Сампдорії влітку 2024 року за 5 мільйонів євро.
У поточному сезоні юний захисник провів 491 хвилину в семи матчах Серії А, в яких він відзначився одним забитим м'ячем.