Італія

Українець отримав перший професійний контракт.

Український півзахисник Олександр Драган підписав свій перший професійний контракт з Аталантою та повідомив про це в Інстаграм.

Термін контракту та фінансові деталі не розголошуються.

Драган є вихованцем Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався у Бергамо, де виступав за різні юнацькі команди Аталанти.

У поточному сезоні на рахунку півзахисника 20 матчів за юнацьку команду Аталанти, в яких він відзначився трьома голами та двома асистами.