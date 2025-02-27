Українець отримав перший професійний контракт.
Олександр Драган / FC Dynamo Kyiv
27 лютого 2025, 14:54
Український півзахисник Олександр Драган підписав свій перший професійний контракт з Аталантою та повідомив про це в Інстаграм.
Термін контракту та фінансові деталі не розголошуються.
Драган є вихованцем Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався у Бергамо, де виступав за різні юнацькі команди Аталанти.
У поточному сезоні на рахунку півзахисника 20 матчів за юнацьку команду Аталанти, в яких він відзначився трьома голами та двома асистами.