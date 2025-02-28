Італія

У 35-річного італійця контракт з Аяксом до літа 2027 року.

Рома продовжує пошуки нового головного тренера команди, який замінить Клаудіо Раньєрі після закінчення цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наразі керівництво "вовків" розглядає кандидатуру наставника Аякса Франческо Фаріолі.

Також зазначається, що спортивний директор Роми Флоран Гісольфі працював із 35-річним італійцем у Ніцці. Його контракт із нідерландським клубом розрахований до літа 2027 року.

Після 26 турів Рома набрала 40 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А. Також "вовки" вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють з Атлетіком.