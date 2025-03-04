Німеччина

Француз продовжить кар'єру в Баварії.

Баварія збирається оновити угоду з центральним захисником Дайо Упамекано, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними журналіста, сторони вже погодили деталі нового контракту і незабаром про підписання оголосять офіційно. Його орієнтовний термін дії – до 2030 року.

Упамекано представляє Баварію з літа 2021 року. Тоді, залишивши РБ Лейпциг, він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2026-го.

У ході поточної кампанії Дайо взяв участь у 30-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами.