Француз продовжить кар'єру в Баварії.
Дайо Упамекано, Getty Images
04 березня 2025, 07:47
Баварія збирається оновити угоду з центральним захисником Дайо Упамекано, повідомляє Фабріціо Романо.
За даними журналіста, сторони вже погодили деталі нового контракту і незабаром про підписання оголосять офіційно. Його орієнтовний термін дії – до 2030 року.
Упамекано представляє Баварію з літа 2021 року. Тоді, залишивши РБ Лейпциг, він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2026-го.
У ході поточної кампанії Дайо взяв участь у 30-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами.