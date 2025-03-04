Франсішку Консейсан отримав м'язове ушкодження.
Франсішку Консейсан, Getty Images
04 березня 2025, 12:00
Вінгер туринського Ювентуса Франсішку Консейсан не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
22-річний португалець отримав м'язову травму правого стегна, через що йому знадобиться близько десяти днів на відновлення.
Таким чином, Франсішку пропустить найближчі матчі проти Аталанти та Фіорентини у Серії А.
Нинішнього сезону Консейсан провів 29 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.
Після 27 турів Ювентус набрав 52 очки та посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А.