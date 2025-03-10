Італія

Підсумки матчі від наставника Наполі.

Антоніо Конте, головний тренер Наполі, прокоментував 2:1 з Фіорентиною в матчі Серії А.

"Ми здобули заслужену перемогу, але реалізували далеко не всі моменти – ось цим я незадоволений.

Нам потрібно показувати свою найкращу гру, щоб не було непотрібного занепокоєння. Як і в матчі з Інтером (1:1), ми грали добре і домінували протягом довгих відрізків, доки не з'явився цей мандраж", – сказав Конте.

Нагадаємо, Конте — найкращий тренер Серії А в січні.