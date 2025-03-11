Контракт футболіста належить мадридському Реалу.
Ніко Пас, Getty Images
11 березня 2025, 14:00
Півзахисник Комо Ніко Пас у літнє трансферне вікно може стати гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 20-річний аргентинець готовий продовжити свою кар'єру в Інтері, тоді як Комо не проти залишити футболіста у себе.
Також наголошується, що Інтер готовий розпочати переговори з керівництвом "вершкових", який має опцію викупу гравця, якого минулого літа продав за шість мільйонів євро. При цьому Реал може отримати 50% від майбутнього продажу гравця з Комо.
Цього сезону Пас провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.