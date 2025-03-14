Генуезький Дженоа та Лечче зіграють у двадцять дев'ятому турі італійської Серії A на Луїджі Ферраріс.

Патрік Вієйра, на тлі нічиєї проти сардинського Кальярі (1:1), використав із перших хвилин Сабеллі на правому фланзі оборони, тоді як Мазіні гратиме в опорній зоні, а Дзанолі та Руслан Маліновський розташуються під нападником Пінамонті.

Марко Джампаоло, після поразки від Мілана (2:3), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Де Вінтер, Х. Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Дзанолі, Маліновський, Міретті — Пінамонті.

Запасні: Соммаріва, Зігріст, Нортон-Каффі, Екатор, Маттурро, Отоа, Бадель, Вентуріно, Онана, Карбоне, Нуредіні, Папастиліану, Барбіні.

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі, Гельгасон — П’єротті, Беріша, Тете — Крстович.

Запасні: Фрюхтль, Самооя, Вейга, Габріел, Гашпар, Каба, Рафья, П’єрре, Рамадані, Ндрі, Банда, Бурнете, Ребич, Карлссон.

Гра Дженоа — Лечче почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.