Італія

Українець вперше вийшов у старті Дженоа з 21 вересня після важкої травми та просто декласує Лечче!

У рамках 29-го туру італійської Серії А Дженоа зустрілася на власному полі з Лечче.

Центральний півзахисник Руслан Маліновський вперше потрапив до стартовому складу "грифонів" після страшної травми, і 31-річний українець відплатив головному тренеру Патріку Вієйра вже на 16-й хвилині.

Фабіо Міретті (Дженоа) пробив правою ногою з центру штрафного майданчика точно під поперечку. Асистував Так, Маліновський розрізною передачею асистував на Фабіо Міретті, який не схибив та вивів свою команду уперед.

Цікаво, що для Руслана ця гра стала ювілейною 150 у рамках найвищого дивізіону Італії.

Оновлено! Наприкінці першого тайму Маліновський подвоїв свій успіх, вдруге асистувавши Міретті.

ВІДЕО ПЕРШОГО АСИСТА РУСЛАНА МАЛІНОВСЬКОГО:

ВІДЕО ДРУГОГО АСИСТА РУСЛАНА МАЛІНОВСЬКОГО:

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Нагадаємо, українець отримав жахливий перелом правої щиколотки у матчі 5-го Серії А проти Венеції та не грав з 21 вересня, допоки не вийшов на останні 10 хвилин в останній грі з Кальярі.