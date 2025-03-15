Італія

Керманич Дженоа прокоментував перемогу над Лечче.

Генуезький Дженоа в рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A на власному полі обіграв Лечче.

Дженоа — Лечче 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра поділився враженнями від гри власної команди.

"Я дуже задоволений, для нас було важливо добре розпочати гру, і ми це зробили. Уболівальники були фантастичними, як і атмосфера, яку вони створили. Ця команда заслуговує на те, щоб залишатись у Серії А, і сьогодні ми зробили крок уперед для цього.

Сьогодні я хотів побачити індивідуальну, а також колективну якість команди, у нас є гравці з потрібною енергією для цього. Пінамонті робить надзвичайну роботу попереду для команди. Перший тайм був одним із найуспішніших із моменту мого приходу.

Однак існує також фактор якості Лечче, який грав із високим темпом, проте сила Дженоа в гравцях, які роблять все можливе для команди, навіть якщо вони грають не на своїй позиції. Міретті зіграв визначну роль, і всі гравці були на висоті з точки зору настрою.

Чи готовий Міретті до повернення в Ювентус? Він повинен грати трохи ближче до центру, він добре розуміє гру, але для нас було важливо зіграти його зліва: він завжди відгукувався, добре працював, сьогодні він забив ці два заслужені голи, і він може забити ще багато, якщо так продовжуватиме.

Він повинен працювати з великою інтенсивністю, тільки він може вирішувати, за який клуб у підсумку грати, це залежить від того, зокрема, що він робитиме впродовж найближчих тижнів на тренуваннях.

Це була дуже важлива гра в контексті здобуття трьох очок. Ми зіграли хорошу гру як команда, зробивши крок уперед з цими трьома очками, але ми страждали на останніх хвилинах, тому що цей чемпіонат складний. Ми зробили крок уперед, але очок для гарантії виживання все одно не вистачає. Цей клуб заслуговує на те, щоб залишитись у Серії А", — заявив французький фахівець.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в туринського Ювентуса.