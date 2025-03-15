Італія

Півзахисник Дженоа прокоментував перемогу над Лечче.

У рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A напередодні генуезький Дженоа на власному полі обіграв Лечче.

Дженоа — Лечче 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "грифонів" Фабіо Міретті поділився враженнями від гри власної команди.

"Ми щасливі, що до нашого складу повернувся такий гравець, як Руслан Малиновський, завдяки якому я зробив цей дубль.

Багато моїх виступів були недооцінені, але я намагаюсь не думати про це занадто багато, навіть більше — деякі освистування дали мені поштовх до вдосконалення.

Я не думаю про майбутнє, я все ще думаю про Дженоа. Залишилось ще дев'ять ігор, ми не повинні думати лише про порятунок, тому що ми можемо прагнути бути ще вище в таблиці", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в туринського Ювентуса.